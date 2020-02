green

En un comunicado en el que aseguró que su paro había culminado “con total éxito”, los insurgentes destacaron que la gente hubiera sucumbido a su ley de terror sin “sabotear ni colocar en riesgo sus vidas y bienes”.

“El Eln no es terrorista, no utiliza la población para la guerra, no masacra ni reprime al pueblo”, prosigue la irónica misiva, en la que también sostiene que “en el Paro Armado no se presentaron afecciones contra las personas, a parte de la afección a la movilidad”.

Llama la atención que el Eln se jacta de lo sucedido pese a que lo que trascendió fueron acciones orientadas a infundir miedo. Por ejemplo, durante el fin de semana se registró un atentado contra infraestructura y otro con carro bomba en la frontera con Venezuela, donde también murió un soldado en un tiroteo. Allí, un bus de pasajeros fue baleado.

Luego, varios vehículos fueron incinerados en Norte de Santander, donde también se reportó la detonación de un explosivo en un puente, mientras que en un colegio se encontraron tres artefactos similares más.

Además, esa guerrilla concluye que “respeta las luchas sociales por la libertad, la vida, la democracia, la soberanía y la independencia”.