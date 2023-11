En la víspera de la realización del quinto ciclo de negociaciones de paz entre el Eln y el gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, nuevamente el grupo armado dio de que hablar tras anunciar un paro armado en el Chocó. Tras conocer esto, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, cuestiono las intenciones de negociación de paz por parte de los ‘elenos’.

Y es que no es la primera vez que se conocen ataques, secuestros o paros armados en medio de las negociaciones con el mismo grupo guerrillero, por lo que el ministro planteo varias dudas sobre la mesa de diálogo que se llevara a cabo este jueves 30 de noviembre en México.

(Vea también: Enviarán 600 militares de refuerzo a la conflictiva región del sur de Bolívar)

“Con situaciones como esta lo que se ve es, por lo menos, una duda, poner en cuestión, la voluntad real de paz. Resulta incomprensible que anunciado y ya desplazándose las delegaciones a México para el quinto ciclo, precisamente se desarrolle o se anuncie ese paro armado por el frente en el Chocó”, afirmó el ministro Iván Velázquez.

Además, ante la crisis que actualmente cruza el país con respecto al orden público en varias zonas, desde el Gobierno, están estudiando un reposicionamiento de tropas para abordar la creciente inestabilidad en las regiones.

Esto específicamente en el Chocó, Cauca (donde hay desplazamiento por combates) y el sur del Bolívar, donde en las últimas horas se conoció que enviaron 600 uniformados militares más para reforzar la presencia de la fuerza pública.

Por otro lado, según el ministro Velázquez, hay pistas sobre una presunta alianza entre el Eln y las disidencias contra el ‘Clan del Golfo’, ya que estos tres grupos armados han sido los causantes de este último mes de violencia en casi todo el territorio colombiano por sus enfrentamientos.

Entre los uniformados que enviaron a reforzar la zona del sur de Bolívar, hay fuerzas élite y de inteligencia militar, con el objetivo de contraatacar si ocurre alguna situación de peligro contra la comunidad o las mismas autoridades.

Es importante mencionar, que en medio de una entrevista a los medios de comunicación, el jefe del Eln, ‘Antonio García’, afirmó que hasta ahora no hay ningún acuerdo con el Gobierno Nacional y que espera que haya disposición por parte de ellos para también escuchar sus propuestas de paz.

(Lea también: Demandaron la elección del gobernador electo de Magdalena, Rafael Martínez)

“Aún no existen acuerdos sobre cambios de la realidad del país, no hay nada, solo estamos conversando formas y métodos para que la sociedad proponga cambios, y faltaría saber si el gobierno estaría en condiciones de hacer realidad esas propuestas de cambios, si hay una negativa para los cambios podríamos decir que no hay posibilidades de una solución política”, sostuvo García.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.