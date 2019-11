Dice que su Gobierno tiene defectos y virtudes, pero trabaja para cumplir un plan por el que votaron 10 millones de personas.

“Y lo hacemos con humildad, yendo a las regiones, resolviendo también problemas que envejecieron mal, quisiéramos hacerlo más rápido que otros”, sostuvo el mandatario, y reiteró que tiene la firma voluntad de trabajar hasta que termine su mandato.

Seguido, la periodista de La W Andrea Díaz le dijo que esos mismos cuestionamientos para que deje el poder vienen de parte de los mismos integrantes de su partido, como el exministro Fernando Londoño, que recientemente le sugirió que pida una licencia y que deje que la Vicepresidenta asuma el poder.

Ante esto, el presidente argumentó: “sobre el ciudadano por el que usted me pregunta (Fernando Londoño), ese ciudadano durante mucho tiempo se dedicó a atacarme a lo largo de la campaña presidencial y como lo hice con él y con muchas personas, yo nunca me quedé en la crítica personal”.

“Él (Londoño) siempre tendrá motivaciones, son más provenientes de su odio para atacarme a mí y a otras personas. Yo no me puedo desgastar en atenderles los odios a ciudadanos que no quieren construir”, sentenció el jefe de Estado.