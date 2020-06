El pasado jueves, algunas horas después de que el portal La Nueva Prensa revelara la condena por narcotráfico que Bernando Ramírez, hermano de la funcionaria, pagó en Estados Unidos, ella reaccionó con un comunicado.

En este admitió que la información era cierta, aunque con una imprecisión, pues según ella lo que pagó no fue una fianza sino una garantía de que su familiar se presentaría ante la justicia de ese país a responder por su culpa.

Entregó otros detalles y solo hasta el final del texto, Ramírez aseguró:

En las últimas horas trascendió que entre esas personas estuvieron los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quienes aparentemente le restaron importancia al hecho y no les pareció un impedimento para nombrarla como su ministra de Comercio Exterior y de Defensa, respectivamente.

Sin embargo, llama la atención que ahora que ocupa el cargo público más alto de su carrera, como fórmula de Gobierno de Iván Duque, no considerara que esa información la debía conocer el presidente, que minutos después salió a respaldarla.

Al menos eso asegura Vicky Dávila en su columna de este fin de semana:

“Cuando le pregunté si el presidente Iván Duque sabía, me dijo que no, que sus conversaciones han sido de trabajo y que no encontró el momento íntimo para decírselo. Me contó que cuando colgamos el jueves, lo primero que hizo fue llamarlo a explicarle y él le expresó su apoyo incondicional”.