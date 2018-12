En esa conversación, en la que el periodista no dejó de alabar reiteradamente a su invitado en la noche de este martes, el exministro de Interior y Justicia afirmó que el Jefe de Estado ha estado alejado del expresidente y eso le ha costado el fuerte bajón de popularidad.

Así lo aseguró cuando Bayly le preguntó a Londoño si Duque escucha a Uribe:

“No, y se precia de eso. Porque los caricaturistas lo han puesto como el perrito que viene detrás del presidente Uribe y que Uribe es el que lo manda. Es una reacción un poco infantil, me parece a mí; pero [Duque] no habla con Uribe, habla muy poco con él”.

Ante esa afirmación, Bayly, que es un uribista consumado, reaccionó señalando que esa situación “es muy preocupante” y cuestionó si estaría siguiendo el camino de Juan Manuel Santos. Londoño replicó: “No, el camino de Santos es otro porque Duque es una buena persona”.

El artículo continúa abajo

El exministro agregó: “Pero no está escuchando a Uribe. No está escuchando a los que debe escuchar. Está escuchando unas personas, que no es fácil precisar cuáles son, pero que no tienen ningún sentido de la política”. Enfatizó: “De la política”.

Y, además, señaló que le tenía el “consejero ideal” y era precisamente el expresidente Uribe. “Si uno tiene a Guardiola como entrenador, hay que escucharlo”, comparó.

Bayly tomó las declaraciones de Londoño como la intención de Duque por “complacer a la izquierda, halagar a la prensa antiutibista, y construir su propia identidad”. “No quiere que lo perciban como un protegido de, o un ahijado de”, añadió.

Londoño afirmó que “por ahí van las cosas” y que “es una reacción contra la posibilidad de que lo vean como el hombre de Uribe”. En ese sentido, el también director del programa radial ‘La hora de la verdad’ agregó:

“Iván Duque es un hombre muy inteligente. Es un hombre brillante, es un hombre estudioso y yo estoy seguro de que después de estas lecciones que le han dado las encuestas, va a rectificar el camino y va a entender que lo extravió y que lo tiene que recuperar”.

Londoño recordó que el apoyo a Duque le duró tres meses y que después de ese tiempo logró reducir su favorabilidad a la mitad porque los colombianos siguen “esperando que enfrente el fenómeno de la cocaína, del narcotráfico y de las Farc”.

También le criticó que no haya renovado la cúpula militar antes. “No la quiso cambiar, como un niño que se empeña en ciertas cosas”.

Según Londoño, “hay cosas que [Duque] no hace y tiene unos problemas fiscales enormes”.

Bayly resaltó que el anuncio del IVA a la canasta familiar fue un gran error, y Londoño añadió que “esa locura se la recomendó un enemigo que lo detestaba”. Afirmó que él se había opuesto porque “hay errores políticos que no se pueden cometer”.