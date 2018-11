El diálogo se dio durante una reunión que sostuvo el senador Álvaro Uribe con varias personas con las que habló sobre algunas rutas de transporte en Antioquia, según Blu Radio antes del anuncio de que no se gravará con IVA la canasta familiar.

Durante la charla, un hombre le solicita su aprobación a Uribe para poder grabar la conversación, a lo que el senador accede sin ningún problema.

Es ahí cuando Uribe suelta la frase que se ha prestado para varias interpretaciones, y que medios como El Tiempo califican de “polémica” debido a que “hay un debate interno en el Centro Democrático sobre el desarrollo de la administración de Duque y su fortaleza política…”.

“Necesitamos que Duque enderece, porque si Duque no endereza nos va muy mal”, mencionó Uribe.

El director de Mañanas Blu, Néstor Morales, dijo que se contactó con Uribe y que el senador le aseguró que la grabación es auténtica, pero que él se estaba refiriendo era a que el presidente Iván Duque debe enderezar al país.

De todas formas, periodistas de la emisora, entre ellos Morales, coincidieron en que Uribe “es muy hábil” a la hora de responder, y que pese a su explicación lo que queda claro es que le dio la vuelta a la frase.

“A mí no me queda claro. Me queda claro que el que tiene que enderezar es Duque, no el país… a Uribe hay que leerlo al contrario para entenderlo”, dijo el periodista Felipe Zuleta.

Esta es parte de la citada conversación: