“Es un ejercicio que tendrá que abordar el Congreso de la República”, señaló el mandatario en entrevista con Canal Capital. “Si reconoce que hay que establecer esa doble instancia, como ya lo hizo, es sobre la base de que hubo un error en la arquitectura institucional que desconoció el principio de la doble instancia en muchos procesos”, agregó.

“El Congreso ya hoy reconoce que eso no debió ocurrir, entonces tendrá el Congreso, en su sabiduría, que determinar si la va a aplicar retroactiva, cuál es el margen, cuál es la fecha de corte, cuáles son las condiciones”, prosiguió Duque, reconociendo que en ese sentido su papel se limitaría a apoyar el debate.

“Esa es una responsabilidad que la asumirá el Congreso, y ahí estará el Gobierno para acompañar ese debate”: Iván Duque

En ese sentido, el jefe de Estado calificó la discusión como “razonable”, y pidió que “si se han cometido errores, si se desconoció el principio, pues entonces que el Congreso determine a qué errores se refiere, en qué ambiente se refiere y en qué tiempo”.

El hecho de que el escenario donde la iniciativa se convierta en una realidad no es menor, y entre líneas puede leerse que intenta proyectar su posición, pero que su influencia en ese campo es limitada. Al presidente no le quedaría fácil comprometerse a que su apoyo garantice la aprobación de la retroactividad, pues no es un secreto que su primer año en lo legislativo se distinguió por la dificultad para congregar mayorías y aprobar sus proyectos.

Por eso también reiteró que al respecto debe separar lo que hará como presidente y lo que piensa como persona. Como mandatario, repitió que”tiene que obrar institucionalmente, conforme a la ley y a la relación entre los estados”, dando a entender que respetaría los fallos judiciales. Sin embargo, al emitir su concepto como ciudadano dice que comparte la opinión de su partido.

En ese sentido, se puso levemente a la defensiva, y adoptó un tono compungido: “Creo que es una reflexión que la puedo tener yo, que la puede tener usted, que la pueden tener las personas que nos están viendo desde sus casas”, comentó, refiriéndose a que su posición es la misma del Centro Democrático, incluso en aspectos discutibles como que Arias es “una persona que no se robó un peso y que es condenado a 17 años de cárcel”, pues fue condenado por peculado por apropiación en favor de terceros.

“En lo institucional, ahí obro como presidente, pero en la reflexión íntima como ser humano, hay que ver la realidad. A mi no me parece malo que hagamos estas reflexiones y ojalá estas reflexiones también nos sirvan para mejorar la calidad de nuestra justicia”, concluyó Duque.

Este es el segmento de la entrevista en que se refiere al tema: