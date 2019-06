green

Lo hizo en una entrevista con Luis Carlos Vélez, director de La FM, que le preguntó de manera directa: “¿Hubo presión suya a la revista para que no se publicara el artículo?”, en relación con la investigación sobre una directriz en el Ejército que propiciaría el retorno de los ‘falsos positivos’, y que finalmente sí publico The New York Times.

“De ninguna manera”, respondió tajantemente el presidente. “De ninguna manera. Yo no ejerzo presión para que la gente publique o deje de publicar. Yo creo que esa ha sido una forma en la que yo me he entendido siempre con los medios de comunicación”.

“Y si el artículo se hubiera publicado, hubiéramos hecho exactamente lo mismo que hemos hecho en el caso del NYT, que es: donde nosotros tengamos una información y una interpretación y una validación diferente exponerla públicamente y que eso sea materia de debate de la opinión”, agregó Duque.

Pero Vélez insistió: “¿Usted, cuando se reunió en ese almuerzo con los nuevos dueños y con los antiguos dueños de Semana, les pidió algo sobre este artículo?”.

“De ninguna manera. No se trató de ninguna manera ese tema”, puntualizó Duque.

Durante la entrevista, y sobre el caso de Semana, incluida la salida del columnista Daniel Coronell, el mandatario también dijo que ese es un tema interno de la publicación. “Yo leí el editorial de este fin de semana y espero que, como ellos lo dicen, hay unas lecciones aprendidas de parte de la publicación, y espero que esos temas se puedan resolver en el marco de la revista con sus propios lectores, con su propio equipo periodístico”.

“Me parece también importante de este episodio es que, como colombianos, nosotros tengamos claro que a todos, absolutamente a todos, Gobierno, medios de comunicación y sociedad, nos une la búsqueda de la verdad”, añadió. Aquí nadie tiene nada que esconder: ni lo tiene que esconder la revista ni lo tiene que esconder el Gobierno”.