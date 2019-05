Lo anterior confirma que, además de emitir unos insultos que han sido ampliamente rechazados entre ciclistas profesionales y aficionados, Vivas conducía de manera irresponsable mientras lo hacía.

Vivas publicó el video de sus insultos en su cuenta de Instagram. Después de publicado, varios usuarios en redes sociales replicaron las imágenes con mensajes críticos hacia el dueño de la agencia de influenciadores Brandmen.

La situación adquirió una repercusión considerable este sábado, después de que el exciclista profesional Víctor Hugo Peña, el único colombiano que ha vestido la camiseta de líder del Tour de Francia en la historia, publicara en su cuenta de Twitter el video de la reprochable situación. Centenares de seguidores de Peña se indignaron con los improperios de Vivas.

“Me cago en los hijueputas ciclistas, me cago en todos los ciclistas, me cago en los ciclistas, me cago en los ciclistas”, gritó el dueño de Brandmen a un grupo de ciclistas aficionados que hacía deporte en una de las carreteras del país.

Después de recibir comentarios críticos en sus redes sociales, Vivas publicó una imagen en su Instagram con el supuesto ‘motivo’ de los insultos. “No he cometido ningún delito. No estaba tomado. Simplemente casi me voy por al abismo porque los ciclistas se toman un carril. Y así me responden. Colombianos de mierda. Sigan así”, escribió el sujeto en esa red social.

Lo más llamativo de su ‘excusa’ es que la escribió encima de una imagen en la que se ve un revólver. A continuación, el video de los insultos de Vivas y su agresiva explicación de los sucedió:

Les presento a uno de nuestros mejores amigos. pic.twitter.com/agk2BlwBYK — Victor Hugo Pena (@victorhugopenag) May 11, 2019