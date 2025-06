Un video compartido por la cuenta Colombia Oscura en la red social X (antes Twitter) ha causado controversia entre los internautas luego de mostrar una arriesgada maniobra en carretera que, por poco, desencadena un accidente de tránsito de graves proporciones.

En la grabación, realizada desde el interior de un vehículo de carga, se observa cómo otro conductor intenta adelantar en una vía de doble sentido, justo en una pendiente montañosa. El intento de rebasar se produce en un momento crítico, pues un bus aparece de frente por el carril contrario, obligando a una maniobra de último segundo para evitar la colisión frontal.

La tensión del momento queda registrada en la voz del conductor que graba, quien expresa su angustia al ver que la situación pudo terminar en una tragedia:

“Subiendo montaña. No, no, no, viene un bus, no, téngalo, mi mula, mi mula, ay Dios mío, yo voy suave, yo voy a mi ritmo, yo no me voy a parar a nadie”, se le escucha decir con preocupación.