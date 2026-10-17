Por: El Espectador

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Comienza la temporada en la que muchas familias en Colombia ponen su atención en el proceso de matrículas escolares para el siguiente calendario académico. Este momento genera diversas inquietudes en padres y acudientes, relacionadas principalmente con la forma de solicitar un cupo, los requisitos a tener en cuenta y los documentos necesarios, especialmente para estudiantes extranjeros. De acuerdo con el Ministerio de Educación, se ha habilitado un micrositio que ofrece una guía detallada paso a paso sobre cómo realizar la matrícula, así como información sobre las alternativas para acceder a la educación preescolar (prejardín, jardín y transición) para menores de 3 a 5 años, y el directorio de secretarías de educación locales. Esta iniciativa hace parte de la campaña ‘El Cole es tu lugar’, con la que la cartera educativa busca incentivar el ingreso, la permanencia y el regreso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes al sistema escolar.

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Según datos del Ministerio de Educación, hay más de 8 millones de cupos disponibles en el ámbito nacional, cubriendo desde educación inicial —a partir de los tres años de edad— hasta media, que finaliza en grado 11. El proceso para solicitar un cupo requiere que la familia se acerque a la institución educativa más cercana o a la secretaría de educación correspondiente, indicando el grado de interés. Entre los documentos obligatorios figuran copia del documento de identificación del estudiante y del acudiente, certificado de aprobación o promoción del grado cursado y certificado de notas si se trata de un traslado. Luego de presentar los documentos, se asigna el colegio disponible y es fundamental confirmar que el trámite quedó concluido y el menor esté registrado en el sistema.

Para la matrícula de niños entre 3 y 5 años, lo primero es preguntar en la secretaría de educación cuáles instituciones ofrecen prejardín, jardín y transición. Allí, se solicitan documentos como registro civil o documento de identificación vigente, certificado de afiliación a seguridad social, soporte de asistencia a valoración integral en salud con el esquema de vacunación acorde a la edad y copia del carnet de vacunación. El Ministerio de Educación aclara que la ausencia de alguno de estos papeles no implica la negación del cupo, pues la institución educativa puede ayudar a conseguirlos.

En el caso de estudiantes migrantes, es indispensable presentar un documento que demuestre estatus migratorio regular —como visa, cédula de extranjería o Permiso por Protección Temporal (PPT)—. Si se encuentra en condición irregular, se puede usar el Número Establecido por la Secretaría-SIMAT (NES). La institución cuenta con 30 días para realizar la inscripción. Posteriormente, el acudiente debe aportar certificados de estudios legalizados. Si no los tiene, se aplica una prueba diagnóstica para ubicar al estudiante en el grado correspondiente. El Ministerio de Educación también señala que los estudiantes migrantes venezolanos pueden beneficiarse de programas como alimentación y transporte escolar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los documentos requeridos para la matrícula escolar en Colombia?

Los documentos exigidos para la matrícula dependen de la edad y situación del estudiante. Para estudiantes nacionales, se solicita copia del documento de identidad del niño y del acudiente, certificado de grado aprobado y notas en caso de traslado. Para preescolar, además de la identificación, se necesita soporte de afiliación a seguridad social y registro de vacunación. En migrantes, son clave los papeles que acrediten estatus regular y, en su defecto, procedimientos alternativos como el Número Establecido por la Secretaría-SIMAT.

¿Qué significa el Número Establecido por la Secretaría-SIMAT (NES) en el proceso de matrícula escolar?

El Número Establecido por la Secretaría-SIMAT (NES) es una alternativa que se otorga a estudiantes migrantes en condición irregular para poder acceder al proceso de matrícula escolar. Este número permite iniciar los trámites aún si el menor no cuenta con documentos oficiales de identificación migratoria, facilitando así su ingreso al sistema educativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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