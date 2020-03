Lo hizo en la emisión del mediodía de ese noticiero, y fue crítica porque hay reportes sobre escasez de tapabocas en algunas ciudades.

“Le estamos quitando el recurso a alguien que sí lo necesita. Sabe que sería más útil, que si usted tiene muchos tapabocas en su casa y está bien, sin síntomas respiratorios, no los use, mejor cargue uno o dos en el bolsillo, y si se sube al transporte público y ve que alguien está tosiendo, ¡déselo!”, dijo la doctora Fernanda.

Según explica, con ese gesto está protegiendo a muchas personas.

“Ojalá me estén escuchando quienes fueron a comprar tapabocas porque sí. Unos pocos no pueden acaparar el recurso que van a necesitar los que tengan síntomas; además, el que usa tapabocas sin necesidad se lleva las manos a la cara porque no estamos acostumbrados, porque es incómodo”, enfatiza la médica, y les pide a los ciudadanos que recuerden que “tocarse la cara es una conducta de riesgo”.