Hace pocos días en rueda de prensa, el padre de los cuatro niños rescatados en la selva del Guaviare denunció que “el frente Carolina Ramírez (disidencias de las Farc) me está buscando para matarme, tengo amenazas porque para ellos soy un objetivo”.

Luego el hallazgo de los niños que pasaron 40 días en la selva, Manuel Ranoque, su padre, ha tenido la atención de los medios de comunicación, dando el parte médico de los pequeños, aunque, también debido a las acusaciones en su contra por maltrato y abuso.

El pasado 11 de junio, Ranoque denunció frente a varios medios del país que su vida corría peligro por amenazas de las disidencias de las Farc.

“Ellos tienen interés económico y mientras uno no se acoja a lo que ellos digan, uno es un enemigo para ellos. Que me van a buscar directamente aquí, que me van a mandar a una persona directamente aquí”, aseguró.