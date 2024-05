“Tírense al piso, no corran, no corran, ¿dónde está manuela?, ¿mi hija está aquí? ¡Calmémonos!, ¡cálmense, no salgan corriendo! ¿Dónde está Manuela, dónde está mi hija?”, son los gritos de pánico de los asistentes al velorio del soldado profesional, Jaime Eduardo Caicedo, cuando varios disidentes llegaron y atacaron a los militares presentes en el lugar.