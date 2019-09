Morales, director del programa ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio, dijo en ese espacio radial que en el proyecto de ley que busca que la Corte Constitucional no tenga la última palabra en ciertos temas, aparece el nombre de los 33 congresistas que pertenecen al Centro Democrático, pero que un par de ellos dijo que no estaba de acuerdo.

En ese sentido, el periodista le preguntó a Prada, autor de la iniciativa, por esa situación, a lo que el congresista respondió que se trató de una “imprecisión” de quienes dieron la información, respuesta que no le gustó a Morales.

“Doctor Prada, ojo, porque no me va a echar la culpa de sus mentiras a mí”, le dijo el director del programa radial, declaración, que en un tono airado, replicó Prada: “No, no, no. Yo no digo mentiras. Un momento, porque usted me está llamando a preguntarme y yo le estoy aclarando”.

La discusión continuó cuando Morales insistió en que aparecían los nombres de los 33 miembros de la bancada del Centro Democrático en el documento del proyecto que estaba colgado en el Congreso.

Prada se defendió diciendo que si bien en el pliego están los nombres, no están las firmas, y que, en el partido de Gobierno suelen radicar los proyectos con todas las identidades de los de la bancada, y luego recogen la firma de los que quieran apoyar la iniciativa.

Morales volvió a cuestionar al representante y le dijo:

—Le pido que me disculpe, pero eso no puede ser normal. ¿Que a un proyecto de ley le adjunto unos nombres y después miró a ver si están de acuerdo? Usted presentó el proyecto, doctor Prada, a nombre de 33 parlamentarios, y eso no es cierto —señaló el periodista.

—Lo que no es cierto es lo que está diciendo usted. Yo presenté el proyecto de ley con la firma de quienes lo acompañaron, punto; de nadie más —contestó Prada.

El comunicador siguió diciendo que eso era una “mentira” y Prada le aseguró que él no era “ningún mentiroso”. Morales le bajó el tono a la entrevista y manifestó que iba a quitar la palabra “mentira” porque a Prada le molestaba que lo llamara “mentiroso”, aun así, Morales insistió en que no todos los proyectos que el Centro Democrático radica llevan los nombres de todos los miembros de la bancada.

“Bueno, ha sido una costumbre nuestra recoger las firmas de los colegas cuando presentamos los proyectos de ley, porque, entre otras cosas, nosotros los socializamos todos. Buscamos la manera de que se enteren de los proyectos”, dijo Prada.

Ricardo Ospina, otro de los periodistas de Blu Radio, se metió en la discusión y le preguntó al congresista que si no creía que era “abusivo” utilizar el nombre de los colegas, sin consultarles, para ese proyecto. Prada volvió a replicar y dijo que no estaba usados los nombres de ellos y que esa pregunta era “abusiva”.

Finalmente, Morales acabó la discusión diciendo que quedó con la sensación de que la “imprecisión” fue de Prada y no de los medios de comunicación, como el representante había dicho.

Posteriormente, la emisora aclaró que el proyecto fue radicado con la firma de siete de los congresistas del Centro Democrático.

A continuación, la entrevista donde se presentó el cruce de palabras: