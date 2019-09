Ese informe (que advierte algunas irregularidades en contratos del metro de Bogotá) fue presentada por el congresista Gustavo Petro y por su candidato a la Alcaldía de Bogotá Hollman Morris y no por el contralor de Bogotá, por lo que, durante el programa de esa emisora ‘Mañanas Blu’, el periodista Morales, director de ese espacio radial, llamó “supuesta auditoría” al documento.

En ese sentido, el equipo de las redes sociales de la emisora les dijo a sus seguidores por Twitter que opinaran sobre los resultados que “Hollman Morris y Gustavo Petro expusieron” “de una una supuesta auditoría de la Contraloría Distrital, con base en denuncias hechas por el candidato a la Alcaldía de Bogotá contra el metro promovido por Enrique Peñalosa”.

Petro reaccionó a esa publicación y, citando el trino del medio, escribió: “Cuando Blu Radio dice que una supuesta auditoría (sic), esta primero poniendo en duda que exista una auditoría de la Contraloría [Distrital] sobre el metro de Bogotá que encuentra en su página oficial”.

“Y segundo, [Blu Radio] insinúa que somos mentirosos. Demasiada publicidad de la alcaldía”, agregó.

Morales vio el trino de Petro, lo leyó al aire y le dio la razón en que no debió decir “supuesta auditoría” porque efectivamente el documento sí fue hecho por el ente de control distrital.

No obstante, también le aclaró que no le estaba haciendo publicidad a la alcaldía porque, dijo el periodista, “Blu Radio no funciona así”, e insinuó que el que “las hace, se las imagina”.

“El error de la supuesta auditoría lo corrijo porque creo que Gustavo Petro tiene razón. Es una auditoría”, dijo Morales, y agregó:

“En donde no tiene razón Gustavo Petro es en la última parte del trino. Yo retiro lo de supuesto, pero senador Petro entienda que así no funciono, así no funciona Blu Radio, que así no funcionan los medios de comunicación. Como usted lo hizo, senador Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, así se lo imagina. No pusimos ‘supuesta auditoría’ [en Twitter] porque hubiese publicidad de la alcaldía de Enrique Peñalosa”.

El periodista dijo que espera que la declaración de Petro haya sido una mala interpretación, en buena fe, del exalcalde. No obstante, el también comunicador de la emisora Felipe Zuleta manifestó que “Petro no actúa de buena fe”.

Finalmente, el director de ‘Mañanas Blu’ les pidió a sus colegas del equipo digital corregir el trino y, acto seguido, este se eliminó.

No obstante, a continuación el pantallazo del mismo: