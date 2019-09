El periodista contó, en el programa ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio, que estaba por esa vía a las 5:30 de la tarde de este lunes cuando recibió una llamada, contestó y, luego, guardó su teléfono. Todo, durante un trancón que se presentaba en ese sector del norte de Bogotá.

Posteriormente, cuenta Ospina, sintió que le golpearon el vidrio del copiloto y luego notó que otra persona, en moto y con una pistola, le estaba apuntando a través del panorámico.

“Sentí que me golpearon el vidrio y dije: ‘No, pues le pegué un carro y me están reclamando’. Cuando veo son dos motos, adelante un tipo; ambos con el casco puesto, por supuesto para no darse a conocer. El de adelante me estaba apuntando con un revolver”, aseguró el comunicador.