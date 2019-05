“Ay, Dios mío, me tienen loco con las mujeres. Yo las quiero mucho pero no más, no más. Como administradoras me parecen funestas. Miren que el presidente de la república está encartado con tanta mujer que tiene como ministra y en todos los institutos descentralizados”, cita Semana.

Luego de la polémica que se produjo por sus comentarios, él mismo justificó sus declaraciones y no rectificó porque menciona que se estaba refiriendo a las candidatas de su municipio, a quienes no considera “apropiadas”, dijo en La W.

En la misma entrevista también sostiene su opinión sobre las ministras actuales. “Yo no tengo que hacer ninguna rectificación. Esperemos que pase un año a ver si el presidente hace un remezón”.

El Partido Conservador manifestó mediante un comunicado que la posición de Rivera Millán no está alineada con las directrices de la colectividad: “No compartimos y desautorizamos las afirmaciones que hiciera un miembro de la colectividad en el municipio de Santa Rosa de Cabal en donde afirmó sin tener ninguna autoridad, que prefería no otorgar aval a mujeres en este municipio”.