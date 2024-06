Si bien este martes sectores petristas intentaron frustrar el debate de control político contra el director de Inteligencia Nacional, Carlos Ramón González, finalmente la discusión –promovida por la oposición–, se realizó y allí el funcionario dio explicaciones sobre hechos de presuntas interceptaciones ilegales o chuzadas.

Al ratificar que el gobierno de Gustavo Petro “jamás haría una cosa de esas, porque no está en su ADN”, González negó que durante el actual mandato se incurra en actividades de persecución o ‘chuzadas’ contra miembros de la oposición, periodistas o exintegrantes del anterior Gobierno y oficiales retirados de la Fuerza Pública.

Sin embargo, el director de Inteligencia Nacional instó a los congresistas a estar atentos y no descartó que algún funcionario asociado al sector esté protagonizando algún tipo de irregularidad que deba ser analizada e investigada por la Fiscalía.

“Las puertas están abiertas para cualquier visita que nos quieran hacer para verificar lo que hacemos. No tenemos absolutamente nada qué ocultar. Al contrario, tenemos mucho qué contarles de lo que hemos avanzado en procedimientos, procesos y controles para que esto no suceda. Pero les pedimos que por favor nos ayuden a investigar. No descartamos que algún funcionario, X o Y de alguna inteligencia, esté haciendo alguna tropelía o cometiendo algún delito”, manifestó González.