En la mañana de este jueves, el director de Cambio Radical, Germán Córdoba, se pronunció sobre la polémica que lo salpicó a inicio de la semana por el anuncio que hizo la Fiscalía, en el que se aseguró que alistan una imputación en su contra, por acciones durante su época como vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Según Córdoba en su comunicado, por ahora no ha sido notificado de la imputación y aclaró que no tiene nada que ver con el caso Odebrecht.

(Lea también: Le caen a Francia Márquez por decir que va a ‘reestructurar’ nuevo Ministerio de Igualdad)

“A la fecha no he sido notificado por la Fiscalía General de la Nación sobre la apertura de la investigación”, aseguró el político, quien añadió que desde que se enteró del anuncio, pidió al ente investigador que reciba su testimonio en el caso. Córdoba, como él mismo lo dice, no sería investigado por Odebrecht, sino por presuntas irregularidades que se registraron en el otrosí No. 5 del Contrato de Concesión No.007 de 2010, que tenía como objetivo la elaboración de los estudios y diseños de la fase III de un segundo puente entre los municipios de Plato y Zambrano, en el departamento de Magdalena.

El ahora director de Cambio Radical manifiesta que en su momento el acuerdo fue suscrito por Yuma Concesionaria S.A, conformada por Impregilo, Conalvias y Bancolombia. Asimismo, señala que en la obra hacía falta un puente y que, cuando recibió el cargo en noviembre de 2014, fue puesto al tanto de esto. Según él, “tras surtir todos los trámites y obtener la aprobación del Comité de Contratación de la entidad, suscribí con Yuma Concesionaria S.A el otrosí No.5 al Contrato, con el cual se le ordena al contratista adelantar los diseños del Puente Plato” en julio de 2015.

Córdoba asegura además que el otrosí solo permitía hacer los diseños y licencias del puente, pero nada más. “El otrosí no adicionaba ningún recurso económico al contrato; por el contrario, se ordenó que con los recursos existentes se realizaran los diseños necesarios”, manifiesta, agregando que “el otrosí No.5 señala que la construcción del puente se adjudicaría por licitación, con lo cual se cerró la posibilidad de otorgar dicha construcción de manera directa”.

(Vea también: Funcionaria del Gobierno Petro salió salpicada en caso Odebrecht; su cargo está en riesgo)

Por otra parte, Córdoba habló de su gestión en la ANI y dijo que le tocó enfrentar las concesiones “más antiguas y las que presentaban mayores dificultades”, pero que, aún así, fue destacado su actuar. “Le ahorré billones de pesos a la Nación que no perdió ni un solo Tribunal bajo mi responsabilidad”, dijo el ahora director de Cambio Radical. Aludió además a cambios en contratos de concesión, manifestando que está permitido por la Corte Constitucional en su Sentencia No.C300/12, con lo cual pudo agregar otros otrosís que le permitieron, según él, sancionar económicamente a concesionarios por supuestos incumplimientos.

Lee También

El exvicepresidente ejecutivo de la ANI señaló además que fue funcionario público por tres décadas y que nunca estuvo inmerso en investigaciones ni sanciones. Adicionalmente, aseguró que le solicitó “al Comité de Ética de Cambio Radical me investigue por los hechos en referencia; y una vez sea notificado formalmente por parte de la Fiscalía General de la Nación, pondré a consideración de las directivas del Partido mi permanencia como Director de la colectividad”.