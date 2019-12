Hace una semana falleció el estudiante del colegio Ricaurte a causa de un proyectil disparado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), y aunque el caso aún está en etapa judicial, Valencia afirmó en entrevista con Vicky Dávila en Semana, que Dilan se metió en la trayectoria del disparo.

“Lo que yo he visto en los videos, y aunque no se puede tomar una decisión con esos videos, es que la gente está corriendo para un lado y Dilan se devuelve a recoger la granada de los gases y por eso es que termina metiéndose en la trayectoria del disparo, no es que se la hayan disparado a él, pero eso será materia de investigación”, dijo.