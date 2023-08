El consumo de una droga, conocida como ‘Diablito rojo’, tiene preocupadas a las autoridades en Cartagena. Se trata de un medicamento de origen psiquiátrico, cuyo consumo irregular se detectó hace una década.

Hoy, casi ocho años después de aquella escena, Juan me cuenta sobre esa adicción que empezó en su adolescencia. Ahora tiene 23 años y trabaja como empleado en un hotel. Estudió administración turística.

Todo empezó porque le dio curiosidad probar esas pastillas de las que hablaban algunos compañeros.

“Tenía algunas amistades ‘pesadas’, y me dieron curiosidad esas pastillas. Cuando probé la primera, no sentía nada al comienzo, pero minutos después experimenté una sensación muy fuerte y luego solo recuerdo que me sentía ‘vacilao’; tengo recuerdos vagos de lo que pasó. Yo hacía algo y no me acordaba; de repente, estaba en otra parte y no sabía cómo había llegado a ese punto. Se me borraba el caset”, me contó Juan