"Solo con el compromiso de todos lograremos enfrentar como sociedad los efectos que la pandemia está dejando en la población más vulnerable de todos los rincones del mundo" Padre Daniel Saldarriaga. #16deoctubre #DíaMundialDeLaAlimentación #JUNTOSCONTRAELHAMBRE @wradioco @juanpablocalvas @anacatasuarez @scotiabankcolpatria @unilever