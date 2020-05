Así lo reportan varios usuarios en redes sociales, que se quejan de demoras en las entregas, domicilios incompletos e incluso pedidos que nunca aparecen.

“ Números sin respuesta, domicilios con retraso de 3 horas. Digan que no pueden cumplir y no le dañan a uno el desayuno del día de la madre ”, exclamó una de las denunciantes en Twitter, identificada como Paula.

La celebración en honor a las mamás y la obligación de quedarse en casa para acatar al aislamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19 han causado que la mayoría de aplicaciones colapse.

“Hicimos un pedido a las 10:30 a.m. previendo lo que pasaría hoy día de la madre. A la 1:00 p.m. nos dicen que cancelemos porque la fila para recoger es muy larga. ¿Alguien me explica por favor? ¡Mi mamá se quedó sin almuerzo! ”, denunció Carolina Vargas, otra usuaria en esa red social.

Otras personas zafaron de este martirio y al tener la oportunidad, prefirieron cocinar en casa o dar otros grandes regalos de Día de la Madre para, de paso, ahorrarse unos cuantos pesos.

Estas fueron algunas de las quejas de los clientes a los que se les amargó este Día de la Madre:

@RappiColombia señores hicimos un pedido a las 10:30 am, previendo lo que pasaría hoy día de la madre. A las 1:00 pm nos dice el rappi que cancelamos porque la fila para recoger es muy larga. Alguien me explica por favor? Mi mamá que vive con mi papá se quedo sin almuerzo!!!!

No me morí ni nada, pero no sé cocinar y hoy día de la madre me confié en los domicilios y ninguno tiene disponibilidad. pic.twitter.com/MeJxFmJzPB

— Lake Confinado (@EnLagunado) May 10, 2020