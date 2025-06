Colombia sigue horrorizada por el ataque armado del que fue víctima Miguel Uribe Turbay, una de las principales fichas de la derecha colombiana de cara a las elecciones presidenciales que se efectuarán en 2026 y en la que esa bancada tiene como objetivo regresar al poder, luego del cuatrenio con Gustavo Petro, primer mandatario de izquierda, en la Casa de Nariño.

El hecho, que se dio en el parque El Golfito, de la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital, tiene mantos de duda que las autoridades intentan descifrar para llegar a la captura del autor intelectual, teniendo en cuenta que el sicario que disparó al menos en 6 ocasiones contra Uribe Turbay fue aprehendido en el lugar del ataque violento.

Durante los últimos días, muchas informaciones han recorrido las redes sociales, por lo que se han creado todo tipo de especulaciones alrededor del atentado. En ese sentido, Yefrin Garavito, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, dio a conocer algunos detalles desconocidos hasta ahora sobre el ataque.

En conversación con Semana, señaló que “es claro que existió una planeación” larga en el hecho. Su hipótesis para ello, por ejemplo, detalles que pasan desapercibidos, como la ropa que usó el joven sicario durante el atentado. “Le quitan o entrega los elementos, como la chaqueta y tal vez el celular, para evitar que sea reconocido a través de algunas otras cámaras de seguridad”, señaló el experto.

Dentro de su experiencia en la investigación de este tipo de situaciones delictivas, Garavito expresó que hay cosas que llaman bastante la atención en el ataque. Por ejemplo, mencionó que hay algo que, claramente, “no cuadra”. Explicó entonces que “el joven lleva un pantalón y unos zapatos llamativos, para cualquier analista, que son muy reconocibles”.

“También un cabello que se puede distinguir en cualquier video. Si la organización criminal quiere que una persona pase desapercibida, va lo más normal o estándar posible”, dijo Garavito.

Para el experto, “el cabello del joven era fácilmente reconocible en el análisis de cualquier cámara de vigilancia”, y soltó un detalle que puede ayudar a esclarecer claves sobre el tiroteo en el que cayó herido Uribe Turbay: “Cuando el joven llega al sitio ya no tiene la chaqueta”. También, ratificó que “la Fiscalía indica que tampoco tenía su equipo celular, que minutos antes sí se ve en ciertas cámaras de vigilancia. ¿Quién tiene la chaqueta?”

Aunque parezca un detalle menor, Garavito piensa que establecer dónde está se prenda, quién la tiene o se la recibió antes de disparar, puede dar claves que sin duda llevarían a dar con el paradero de otros responsables en el hecho.

Finalmente, el experto comentó que es posible que “a través del seguimiento cámaras de seguridad”, así como de “diferentes bases de datos se logre acceder a esa información”. Descartó que las autoridades pudieran alterar la escena tan rápidamente, pues estima que “no van a esconder el celular y menos con tantas cámaras en tiempo real reportando información”.

Eso sí, volvió a sostener que en el momento de la captura, “el joven no tenía la chaqueta y, por lo tanto, no tenía el celular tampoco“, cuestión que apoya las “teorías de la conspiración” que han llevado a que muchas personas analicen videos e información que no tienen ninguna veracidad.

