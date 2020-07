green

Vitona concedió una entrevista con Noticias Caracol y lo primero que dijo fue que él no quería ingresar a ese grupo armado porque “nunca” le hablaron con la verdad, pero que cuando se quiso devolver “ya no podía dar pie atrás”.

“Uno de los trabajos que me dieron en esa guerrilla era el de reclutar a niños y niñas menores de edad, de mi misma edad, esa es una política de la guerrilla dentro de los territorios indígenas”, contó el joven en el noticiero, y recordó, con dolor, las veces que le tocó ver cómo ejecutaban a menores que intentaban o ayudaban a otros a escapar de sus sanguinarios comandantes.

“Había niños a los que obligaban a cavar su propia tumba. Se les hizo arrodillar y después pegarle el tiro de gracia”, contó.

Vitona dijo, en el informativo, que los subversivos usaban bases de datos de los colegios para identificar a los menores que tenían como objetivo para reclutar, y contó que mientras a los jóvenes se los llevaban por la fuerza o bajo amenazas, a las niñas las seducían con engaños para enamorarlas.

“Niñas que no llegaban ni a los 14 o 15 años y lo primero que hacían era llegar a estas filas a acostarse con los comandantes, y después de eso pasaban, en una noche, a estar con cuatro guerrilleros”, detalló el desmovilizado.

Además de este relato, Blu Radio confirmó que la Fiscalía le envió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) un informe sobre la ‘vinculación y utilización de niños’ por parte de esa guerrilla, y que allí quedó consignado el testimonio de la primera menor reclutada, en 1973 en Santander, en donde expone tratos inhumanos y abusos sexuales constantes.

[…] Me obligaban a dormir con el comandante llamado alias ‘Cruz’, así le decían. Este hombre me manoseaba, y me obligaba a tener relaciones sexuales que, si no lo hacía me asesinaba, me hacía desnudar toda. Como me resistía me golpeaba, me daban pastillas para no quedar embarazada…”, dice, en parte de su relato.

El noticiero resaltó que estos testimonios de víctimas, así como el caso 007 de reclutamientos que abrió la JEP en marzo de 2019, muestran una realidad muy diferente a la que planteó la segunda vicepresidenta del Senado, Griselda Lobo (apodada como ‘Sandra Ramírez’ en las Farc), que negó que esa guerrilla tuviera como política el reclutamiento de niños.

“Si usted ve nuestro reglamento, nosotros no teníamos ese tipo de conductas. Y los compañeros que incurrieron en eso, con toda seguridad te lo digo, fueron sancionados. A la guerrilla se llegaba voluntariamente, nosotros en eso éramos estrictos”, dijo la ahora senadora, en entrevista con Blu Radio, el 21 de julio.