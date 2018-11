El partido del que hace parte el Presidente de la República emitió un comunicado este miércoles en el que rechazan “las reiteradas agresiones de periodistas de Noticias Uno al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su equipo de trabajo”.

Cuenta el Centro Democrático que el expresidente Uribe salió de la Comisión Primera del Senado para hablar con la senadora Angélica Lozano y en ese momento una periodista de ese noticiero empezó a grabar la conversación entre ellos.

“Durante el transcurso de la conversación, una periodista de Noticias Uno, quien persigue constantemente al expresidente, de forma subrepticia e irrespetuosa, sacó su celular y comenzó a grabar el diálogo. Lo que constituye una clara violación a la intimidad y no demuestra una labor periodística con lineamientos éticos”, indica el comunicado.

Y aunque el Centro Democrático dice tener pruebas de que no existió ninguna agresión física o verbal por parte de los asesores del expresidente al solicitarle a la reportera que se abstuviera de grabar, hay otras versiones que desmienten lo señalado por el partido de Uribe.

En primer lugar, el propio testimonio de la periodista de Noticias Uno, Paola Rojas, reconocida por revelar la celebración de esa bancada al discurso de Ernesto Macías el día de la posesión de Iván Duque (cuando Uribe dijo que ese discurso “era necesario”).

“Yo estaba sola. No sé de qué acompañante habla el @CeDemocratico y mucho menos sé a qué agresión se refiere. No agredí a nadie. Respondí a los reclamos irrespetuosos de los acompañantes del senador Uribe”, dijo la periodista en su cuenta de Twitter.

La senadora Angélica Lozano, quien fue testigo directo de los hechos, le da la razón a Rojas. En un comunicado, la congresista de la Alianza Verde asegura que era ella la que sostenía una conversación con la periodista de Noticias Uno sobre la posible sala especial para militares en la JEP, cuando llegó el senador Uribe a consultarle algo relacionado con una intervención sobre él en el debate.

“Soy testigo que desde el momento en que me encontré con la periodista ella tenía su celular encendido, no persiguió al congresista y no hubo irrespeto alguno. Por esta razón, lamento y rechazo el comunicado presentado por el partido Centro Democrático hoy con hechos que no obedecen a la realidad”, dijo Lozano.