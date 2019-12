La mujer, estudiante de segundo semestre de la Licenciatura en Educación Infantil de la facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital, se subió a un SITP con destino al barrio Centenario, sur de la ciudad, pero nunca llegó a su destino, informó la institución.

La madre de Aroca, Gloria Acevedo, dijo en Caracol Radio que la joven vivía con su expareja, pero ella decidió separarse de él porque la relación se había “deteriorado”. Eso, según el relato citado por la emisora, hizo que el hombre amenazara a Aroca.

Además, la desaparecida y el ex habrían tenido una pelea por un menor de siete años, sobrino de él, al que la joven recogía y dejaba en casa de los exsuegros. La discusión se dio, de acuerdo con el medio, porque el hombre no quería que ella dejara el niño con los que se supone son sus abuelos, y le dijo que si lo hacía, “no la dejaría regresar”.

“La última vez que vi a mi hija fue cuando iba a entregar el sobrino a sus exsuegros. Ella sí lo dejó en la casa pero se embolató su regreso de la casa, y me la perdieron. No tengo cómo más saber de ella. No contesta el celular ni las redes sociales”, dijo la mamá, de acuerdo con la frecuencia radial.

Acevedo agregó en Caracol Radio que su hija, antes de irse a vivir con su expareja, lo demandó porque él “la acosaba”.

“Desde la amenaza, sé que él [la expareja] tuvo algo que ver. Mi hija había llevado al sobrino y regresado en otras ocasiones sin problemas, nunca se había extraviado así”, manifestó la madre, citada por Caracol Radio.

El hombre, dijo la emisora citando a la mamá de la joven,, manifestó que Yohana Aroca “está viajando y en cualquier momento aparece”, pero sus familiares no han podido comunicarse con ella lo que les resulta muy extraño.

De acuerdo con la Universidad Distrital, la mujer desaparecida vestía una camisa rosada con rayas, chaqueta de jean, pantalones cortos (shorts) y medias negras la última vez que se le vio.

Si tiene información sobre la mujer puede comunicarse a los teléfonos 5702000 o 5803814 ext. 17710.