“La compañera venía a recibir el servicio, pero no pudo llegar porque fue agredida, maltratada y humillada por hombres que se transportaban en una moto. El parrillero se bajó, empujó a la colega y la tiró al piso de su moto”, contó García, citada por El Pregonar.

De acuerdo con la profesional de la salud que hizo la denuncia, el hecho se presentó en la calle 24 con carrera Quinta, en la capital de Córdoba, este domingo a las 6:00 de la mañana, cuando su compañera se dirigía en su vehículo al centro asistencial, añade Caracol Radio.

Por su parte, El Universal asegura que los violentos sujetos al verla portando el uniforme de enfermera, la increparon “diciéndole que estaba propagando el coronavirus”.

Por la agresión, agrega el diario de Cartagena, la mujer sufrió lesiones en los brazos y en las piernas, y fue incapacitada.

“Nos están discriminando. Nos tratan de propagadores del Coronavirus y no me parece que sea normal que se haga esto porque nosotros no le hacemos daños a nadie. Lo que hacemos es salvar vidas y proteger a la gente”, concluyó la enfermera jefe, mencionada por Caracol Radio.