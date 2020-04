De acuerdo con los denunciantes, en esa estación sigue funcionando el ingreso por ‘pico y cédula’, que hasta el viernes pasado era controlado; sin embargo, con la reactivación de algunos sectores de la economía hoy no se respeta el distanciamiento social.

LA FM asegura que las congestiones sobre el puente peatonal de esa estación comenzaron desde las 6:00 de la mañana, en plena hora pico. Según menciona, los pasajeros están inconformes por la falta de rutas.

Lo anterior lo reafirman dos imágenes compartidas en la red social por usuarios que le responden un trino a Transmilenio, en el que menciona que “la operación transcurre con total normalidad”.

En la Estación San Mateo no parece tan normal que digamos. pic.twitter.com/p5MgaScCjP

#UnaAyudaPara todos. El que haya más gente en la calle no significa que todo esté bien, que ya superamos esta emergencia, no nos confiemos. Si me cuido, cuido a todos en mi entorno y a los seres que amo.

📸de @AlejaUribeT_ en estación San Mateo.#FelizMartes pic.twitter.com/bfg9SDlPcm

— Lewis Acuña (@LewisAcunaA) April 28, 2020