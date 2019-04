La mujer relató la historia en un video que grabó en pleno juzgado, en la Comisaria 9, en donde asegura que su hija fue violada por su propio padre.

“Este tipo abusó sexualmente de mi hija, la violó, la tocó, y resulta que mi hija ni siquiera me dijo a mí, le dijo a la mamá de ese tipo. La mamá de ese tipo lo ocultó un mes entero, dejando que la abuse”, señala la mujer.

Según ella, el hombre habría contado el hecho con tres versiones diferentes. Ante esto, llevaron a la niña donde una psicóloga profesional y allí comprobaron que sí era verdad.

“Mi hija de 3 años le dijo a la psicóloga: ‘sí, mi papá me ha tocado y a mí me duele y no me gusta’”, denuncia la mujer.

Luego de esto, relata la mamá de la pequeña, tuvo que ir a la Fiscalía y a una comisaría a poner el denuncio; y le practicaron un examen a la niña para determinar que era cierto.

El hecho habría ocurrido hace un año y desde ese tiempo la mujer hace trámites para que el hombre sea declarado culpable. Sin embargo, en el juzgado le habrían dicho que el padre de la niña no puede perder los derechos con su hija y tiene que verla cada 15 días.

Este es el texto que publica la desesperada mujer con el video: