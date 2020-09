green

Si bien el hecho ocurrió durante el mes de julio, ante los recientes casos de abuso de autoridad la víctima, identificada como Cristian Martínez, le contó a Blu Radio cómo fue que lo amenazaron.

De acuerdo con el testimonio recogido por la emisora, los uniformados involucrados en el caso cometieron varias irregularidades que los dejarían mal parados ante la justicia.

Inicialmente, los hombres de la Policía se llevaron la moto del denunciante sin motivo aparente. Martínez, al notar la ausencia de su vehículo, revisó las cámaras de seguridad y vio cómo los uniformados del cuadrante la habían incautado.

Ante el hecho —según él, injustificado— fue hasta el CAI de Aures, en la localidad de Suba, para reclamar. Sin embargo, no fue solo, estaba con su novia y con su hermano para hacer el reclamo.

Ya en el lugar, les dijo a los uniformados que tomaría medidas judiciales porque la incautación fue “ilegal” y tenía “las pruebas suficientes para denunciarlos”.

De acuerdo con el ciudadano, esa advertencia alteró a los policías que lo insultaron y lo agredieron físicamente. Su novia y su hermano también sufrieron daños, anotó en la frecuencia radial.

“Nos obligaron a entrar al CAI a la fuerza, ahorcados y arrastrándonos. A mi hermano le pegaron puños, le dejaron el cuello rojo y marcado”, denunció.

Él, por su parte, recibió puños, patadas y golpes con bolillo, anotó Blu Radio. Además, lo esposaron dentro del CAI. “Yo les respondí que tenía una mano lastimada por un accidente de tránsito, pero no les importó nada y me apretaban las esposas como para que me lastimaran más”.

Sobre los abusos contra su pareja, dijo que “la estrujaron” y le apretaron los brazos.

Agregó que, como si fuera poco, los amenazaron para que no contaran lo que estaba sucediendo. “Si llegábamos a denunciar, nos iban a meter un tiro a mí, a mi hermano y a mi novia”, agregó.

La cadena radial detalló que el caso ya está “en manos de la Justicia Penal Militar” y que la Policía, al ser consultada, dijo que el tema, por el momento, no le compete.

Este caso se denuncia durante el escándalo que involucra a la Policía por la muerte de Javier Ordóñez, en otro caso de abuso por parte de la autoridad.