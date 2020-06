Pese a que la situación se registró el pasado 19 de mayo, la historia hasta ahora se empieza a conocer con claridad.

Ese martes, hace dos semanas, el joven estaba en las calles del municipio con su novia, incumpliendo la cuarentena nacional, cuando se cruzó con dos agentes de policía.

Según el relato que hizo esta martes la tía del joven, Magally Arboleda, a W Radio, Anderson no dio motivos para que los policías adoptaran una actitud agresiva. Así describió el momento:

“La luz de la moto de los policías reflejó en mi ventana. Él me toca en el vidrio y me pide que le abra, cuando yo me iba bajando de la cama escuché los gritos de la novia preguntando ‘por qué le pegan’. Fui lo más rápido que pude, mi mamá salió por la puerta y se devolvió a coger algo para defenderlo y cuando yo salí ya le estaban pegando con el bolillo en la cabeza. Yo me metí y por encima de mi le metió el otro [golpe]”.