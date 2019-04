“Yo busco la nulidad de los más de 500.000 votos de Mockus, porque fueron obtenidos en forma engañosa al electorado, votaron por un candidato totalmente inhabilitado”, dijo el abogado en la emisora.

También aseguró que “no solamente debe caer Mockus, sino que deben caer los otros que arrastró que tenían veintipico mil votos…”.

“Cuando vamos a los escrutinios en defensa de Opción Ciudadana y de Oswaldo Ortiz, candidato del Centro Democrático, estamos buscando causales para lograr que los candidatos que fallaron en las elecciones de octubre, pues pudieran acceder a esas curules en el Senado”, agregó.

“Buscamos las causales, y entre esas encontramos que Mockus estaba inhabilitado y posiblemente podríamos obtener la nulidad de sus votos. Eso daría al traste con muchos candidatos que están elegidos senadores”, advirtió, y reconoció: “Lo de la amistad mía con Kiko Gómez y con Oneida Pinto sí existe. Soy guajiro, fui concejal, fui candidato al congreso por La Guajira. Los conozco a todos”.

Preguntado por si con esa demanda busca anular la elección de otros de los elegidos y que salgan unos para que entren los de Opción Ciudadana o los del Centro Democrático, Abuchaibe respondió: “Exactamente. Yo creo que con la nulidad de los quinientos y pico de mil votos de Mockus, porque fueron obtenidos en forma engañosa…”.

Después, intentó matizar su comprometedora respuesta: “No quiere decir que tengan que entrar los de Opción Ciudadana. Posiblemente beneficie a otros partidos”.

Ante lo revelador de sus declaraciones, los periodistas de La W quisieron precisarlo: “El efecto práctico de esto es que podría salir Mockus y otros congresistas del Partido Verde para que entren unos amigos suyos de La Guajira, de la clase política más cuestionada del país…”.

Abuchaibe, sin tener en cuenta lo que acababa de decir, respondió: “No, en ningún momento yo estoy buscando que entren. Yo no lo acabo de decir. No me ponga palabras en mi boca. Estoy diciendo de que busquen la nulidad. Lo que pasa es que ustedes me quieren llevar hacia La Guajira”.

Otro de los abogados que demandó la elección de Mockus, Ernesto Velásquez Reyes, dijo en La FM que si bien está “volviendo a tratar de recuperar, basado en el acuerdo de La Habana, la personería jurídica de Unión Cristiana, aquí no hay ninguna motivación política”.

“Lo único que hay es el cumplimento de la ley. Aquí no se puede seguir aplicando la ley para los de ruana y el señor Mockus, que ha hecho de todo en este país, se baja los pantalones, se orina en público, le echa la madre a todo el mundo, a ese hay que aplaudirlo. Y todavía se dice que es un profesor que enseña cultura”, argumentó.

Aunque Velásquez Reyes aparece en Congreso Visible como exsenador por el partido Opción Ciudadana, dijo en La FM que ese era un error porque él fue parlamentario por una alianza del movimiento Unión Cristiana con Colombia Viva.

Como se recuerda, Opción Ciudadana surgió del Partido de Integración Nacional (PIN). En ambos, en diferentes momentos, estuvieron Enilce López (‘la Gata’), Carlos Martínez Sinisterra, Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil, Kiko Gómez y muchos más procesados y condenados por parapolítica y corrupción.