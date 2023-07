Esta fue una de las reflexiones que surgió durante una sesión abierta sobre los diálogos con las organizaciones armadas, convocada por el Consejo de Paz de Antioquia y el Consejo de Paz de Medellín.

Con un público conformado en su mayoría por representantes de las víctimas del conflicto armado, al evento asistieron dos gestores de paz del Eln Tulio Astudillo, también conocido como ‘Carlos Cuéllar’, miembro de la Dirección Nacional de esa guerrilla, y Violeta Arango, la socióloga judicializada por la bomba que mató a tres mujeres en el C.C. Andino de Bogotá, en 2017.

Al abordar el tema de los retos que tenía la mesa de diálogos para cumplir sus objetivos, se planteó el asunto de los tiempos, y Arango puso freno: “El Gobierno puede llegar a tener muchísimos afanes, pero para nosotros esa no es la prioridad, porque una cosa que se hace sin el debido proceso no va a salir bien”, explicó.

“Además, si nosotros aceptáramos esa norma de que hay que firmar antes de que se acaben los cuatro años del gobierno de Petro, significaría que en el próximo no va a haber continuidad. Uno de los grandes retos es cómo generamos ese escenario de continuidad, no solo en un escenario de diálogo, sino de posible implementación. No consideramos que el tiempo sea la variable que nos deba condicionar”, añadió.