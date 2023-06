El juez primero penal municipal, con funciones de control de garantías de Calarcá, dejó en libertad a los patrulleros, adscritos a la Policía Quindío, Nicolás Fernando Ramos Vargas y Óscar Eduardo Rojas Salguero, señalados de corrupción. Para el togado no había suficiente material probatorio.

El funcionario de la rama manifestó que analizó los requerimientos del artículo 307 y del artículo 308, con base en los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, FGN, y concluyó que la conducta no sería, por sí sola, determinante y debería estar acompañada por los requisitos del artículo 310, como los anteriores del Código de Procedimiento Penal; este último señala el peligro futuro para la sociedad.

El despacho encontró que los uniformados no tendrían los señalamientos suficientes o antecedentes judiciales para indicar que volverían a actuar, al parecer, de esta manera corrupta de favorecer y manipular, supuestamente, los informes de capturas.

“Además no hubo la gravedad porque no hubo la implementación de armas de fuego, los hechos no fueron contra menores de edad y no pertenecen a un grupo delincuencial organizado”, señalaron.