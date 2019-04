Ángela le dijo a Caracol Radio que la golpiza fue tan grande, que su hija ni siquiera se puede mover. Además, está muy angustiada, no quiere salir ni hablar, se la pasa llorando y dice sentir “vergüenza” por lo que le pasó.

“Para lo único que ella ha salido fue para poner el denuncio”, expresó la madre, evidentemente afectada.

De igual manera, la señora manifestó, en la cadena radial, que luego de que su hija despertara en una cafetería cercana al Policlínico del Olaya, abordara un taxi y llegara a su casa, la llevaron a un centro médico donde le hicieron exámenes que demostraron que había sido víctima de abuso sexual.

No obstante, las pruebas no arrojaron que haya sido escopolaminada o hubiera ingerido otra sustancia que le causara la perdida de la conciencia.

“La policía llegó al hospital donde ella estaba y le hizo las entrevistas. Después llegó la Fiscalía y ahí la revisaron, y se puso el denuncio. En los primeros exámenes no apareció que tuviera algo [por lo que quedó inconsciente], pero ella no recuerda. No sé si es por el trauma”, declaró Ángela.