Durante la entrevista, el capitán aseguró todo el tiempo que los hechos que llevaron a la muerte del joven estudiante no fueron planeados, que no recibió la orden de disparar contra él, que lo hizo para dispersar a un grupo de “encapuchados” y que nunca pensó que su escopeta calibre 12, clasificada como un “arma menos letal”, fuera a causar una herida mortal.

“Es algo que nunca pensé que me fuera a pasar; soy cuidadoso en todos mis procedimientos; me quieren juzgar de inmediato y me da miedo de alguien tome alguna acción que pueda afectar a mi familia o a mí”, comentó el oficial que por estos días prepara su defensa para que el caso sea conocido por la justicia penal militar y no por la justicia ordinaria, anotó el especial periodístico.

En relación con la escopeta de dotación que empleó el sábado 23 de noviembre el oficial investigado dijo que la accionó a voluntad, sin recibir órdenes de un superior, conforme a los protocolos establecidos y sin apuntar directamente a Dilan Cruz, sino a un grupo de manifestantes que el capitán señala de estar “encapuchados”.

“Es algo que se dispara directamente hacia el cuerpo de los manifestantes para dispersarlos; hacia donde está la multitud; no se hace un tiro parabólico […]. No se apunta porque esta arma no tiene miras, no es de precisión. Lo que uno hace es dirigir esta arma hasta donde está la multitud, para el impacto psicológico […] el sonido […] para dispersar a estas personas”, explicó el oficial identificado con el serial 003478, según Los Informantes.

Vea el reportaje de Los Informantes: