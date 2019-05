La demanda será interpuesta el próximo viernes ante el Consejo de Estado, tribunal que este lunes dejó en firme las curules de los tres, que habían sido demandadas bajo el argumento de que las coaliciones interpartidistas no están debidamente reglamentadas para elecciones de corporaciones públicas.

Avella y Bolívar dicen que Tamayo incurre en un conflicto de interés moral y piden que pierda su investidura asegurando que sus posiciones en el Congreso son “contrarias a las banderas con las que se hizo elegir”, indica Semana.

Según ellos, esas discrepancias “vulneran los derechos de la oposición, afectan la democracia y agreden la inteligencia de los votantes al hacerse elegir bajo unas banderas y al posesionarse actuar contrario a ello”, cita la revista.

‘Manguito’ terminó en la llamada Lista de la Decencia como resultado de la coalición que conformaron los partidos Unión Patriótica (UP), Alianza Social Independiente (ASI) y Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) para las pasadas elecciones legislativas.

Bolívar dijo a la revista que la coalición implica un acuerdo de sometimiento a las directrices de la coalición, y que “el actuar contrario a este, se configura en un engaño al elector y un presunto acto de corrupción”.

Tamayo explica que en realidad siempre se ha mantenido en sus ideales pues nunca hizo campaña a favor de Gustavo Petro, que fue el impulsor de la Lista de la Decencia.

El recurso de los congresistas contra su copartidario parece evidenciar que sí haría falta alguna norma adicional que impida que casos como este sucedan a la hora de hacer alianzas. Ellos mismos reconocen que “no solo se trata de aliarse para pasar el umbral, sino de cumplir con un acuerdo programático”.

Gustavo Bolívar aseguró que ‘Manguito’ habría asumido cierta actitud desafiante respecto a la demanda, señalando que se le acercó a decirle “apuesto que yo duro más que usted” en el Congreso:

A lo Pablo Escobar, se me acerca Manguito con una sonrisa malvada y me dice: "Bolívar, le apuesto q yo duro más que usted"

Es posible. Yo no soy áulico del poder ni tengo poder de intimidación. Por eso recurro a la justicia a denunciar su engaño a la coalición y a los electores

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 7, 2019