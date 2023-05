Tal y como lo había manifestado en la noche del domingo 14 de mayo, Days Vásquez, publicó un video y conversaciones de plataformas de mensajería instantáneas donde muestra que se estaría gestando un plan para supuestamente atacarla en redes sociales.

Mañana haré una denuncia sobre las bodegas que están utilizando en el Atlántico para dañar mi nombre y hacer creer que todo es un montaje.

Todo con PRUEBAS!!! — Day Vásquez DP (@daysvasquezcdp) May 15, 2023

Según la excompañera sentimental de Nicolás Petro algunas personas, que trabajarán para impulsar a un político como lo señaló en su cuenta de Twitter, estarían buscando tuiteros para sabotearla.

Para darle peso a sus argumentos, la joven barranquillera, que hace poco asistió a la cita con al Procuraduría Regional para declarar en contra del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, divulgó una conversación “entre un desconocido y un tal Rafa”, como ella misma lo describió en su publicación, aparentemente orquestando el plan.

Cabe apuntar que una bodega en redes sociales son cibertropas o equipos de personas y ‘bots’ que sirven a gobiernos, militares o partidos políticos que buscan manipular la opinión pública a fin de lograr ventaja sobre un asunto de interés general.

A quién señaló la exesposa de Nicolás Petro de crear bodegas

Entre las pruebas que reveló, se encuentra un video y chats de WhatsApp donde se escucha hablar a dos personas sobre la creación de bodegas en redes sociales para atacarla.

“Hay que darle duro a Days (Vásquez) también. Esa vieja, es la cabeza de todos”, dice uno de los hombres en la conversación.

Frente a la idea del sujeto que no fue identificado por Vásquez, “un tal rafa” como si lo describió la joven barranquillera, le responde:

“Hay que cuadrar bien la estrategia para que la gente no se de cuenta que somos una bodega”.

“Tenme en cuenta ahí papá”, replica el receptor del mensaje.

Acá, el audio revelado por Days Vásquez:

Como les dije ayer, hoy les presento pruebas de que en el Atlántico se han conformado bodegas (pagas) con el objetivo de atacarme.

1. 🎥 de una conversación entre un desconocido y un tal Rafa.

🧵 pic.twitter.com/xcgtODQomD — Day Vásquez DP (@daysvasquezcdp) May 15, 2023

Asimismo, la exesposa de Nicolás Petro, divulgó una serie de mensajes donde se observa a emisor y receptor hablar del mismo tema.

“Buenas tardes hermano, lo que pasa es que estaba llamando al número que me pasaste, pero no me responden. Me puedes recibir la llamada, por favor, que tengo varias inquietudes. Tengo muchas ganas de trabajar, pero aún no me responden las llamadas y WhatsApp que le envío”, fue el mensaje que recibió el supuesto encargado de comprar bodegas.

“Yo estoy organizándole la vaina a Máximo”, respondió.

“Yo quiero ser parte de esa bodega. Mijo, a quien toque ataca, ataco”, se lee en el chat que expuso la exesposa de Nicolás Petro, quien es diputado del departamento del Atlántico.

Ante la petición, el receptos del mensaje le escribe: “Mándame tu nombre y tu perfil de Twitter”.

Lee También

Como les dije ayer, hoy les presento pruebas de que en el Atlántico se han conformado bodegas (pagas) con el objetivo de atacarme.

1. 🎥 de una conversación entre un desconocido y un tal Rafa.

🧵 pic.twitter.com/xcgtODQomD — Day Vásquez DP (@daysvasquezcdp) May 15, 2023

Vale recordar que esta no es la primera vez que Days Vásquez revela que es víctima de ataques, intimidaciones o amenazas desde que salpicó a su expareja por corrupción.