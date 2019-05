green

“‘Youtubers’ y líders sociales, a ver si nos miran, si son digitales. Miras la pantalla de tu celular y aquí nos metemos todos a cantar. Si antes me ignorabas, me tienes que ver. Ahora soy ‘youtuber’ como lo hizo él”, dice la pieza musical.

A Márquez, que hace poco salió ilesa de un ataque sicarial contra su vida en el Cauca, se la ve alegre y muy dispuesta, mostrando condiciones que hasta ahora, en gran parte del país, no se le conocían.

Pero no está sola. Samper también logró que en el video participaran otros líderes sociales, acompañados por reconocidos influenciadores de la capital como el mismo Samper.

En las imágenes se ve a Nancy Loaiza, Francia Márquez, LaPereztroika, Juana Ruiz, La Pulla, Zunga La Perra Roja, Juan Pablo Jaramillo, Olguer Pérez, Jaison Pérez, JuanPis González, William Orozco y Wally.

“Elenos, paracos, guerrillos sin paz. Disidencias dicen las ‘Águilas Negras’ nos matan a todos y algunos dirán que es lío de faldas u orden de las suegras”, continúa la canción. “No, no tenemos ‘views’; no, no tenemos ‘likes’”.

Y continúa: “Ahora nos tomamos todo este canal. Hoy soy ‘influencer’; no, no, no líder social…”.

Este es el video: