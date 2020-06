green

Quintero, mandatario de la capital antioqueña, dijo que mientras la ciudadanía está dispuesta a entregar sus datos “a empresas privadas para hacerlas ricas” se niega a darle información “al Estado para salvar vidas”, respaldando la plataforma que la Alcaldía de Bogotá creó para que los bogotanos que deben salir a trabajar se registren.

En ese sentido, Daniel Samper Ospina le respondió que una cosa es que cada quién elija a qué empresa le entrega su información y otra cosa es que sea obligación dar datos personales, como estbleció en un decreto del Distrito, que por la controversia fue derogado.

“¿O acaso qué tipo de estado queremos tener?”, le preguntó Samper Ospina a Quintero.

Precisamente ese fue el debate que se presentó este martes por la aplicación ‘Bogotá cuidadora’, luego de que un documento de la alcaldía señalara que “las autoridades de Policía podrán verificar en cualquier momento la debida inscripción y registro de movilidad […] e imponer las sanciones correspondientes en caso de que no se haya hecho el registro”.

En ese sentido, los ciudadanos se preguntaron si debían inscribirse si iban a hacer diligencias como mercar, ir al médico o sacar a la mascota, y cuestionaron cómo se iba a utilizar su información.

Por lo mismo, el secretario de Gobierno aclaró que la aplicación solo era “obligatoria” para aquellos que salían a trabajar y no tenían cómo acreditar que hacían parte de las excepciones de la cuarentena. No obstante, la controversia no paró y, por lo mismo, López tumbó el decreto y aclaró que el uso de la aplicación será voluntaria.

Esa misma discusión se ha presentado en la capital antioqueña, con la plataforma ‘Medellín me cuida’. Sin embargo, Quintero ha defendido el uso de la tecnología para combatir la pandemia, por lo que el registro en la aplicación sigue siendo un requisito.

El presidente Iván Duque también hizo mención, en su habitual programa de televisión, de los recursos tecnológicos para hacer seguimiento de posibles focos de contagios de coronavirus, aunque sin meterse en la polémica que se dio en la capital.

Hasta ahora, según Blu Radio, cerca de 500.000 personas (de los casi 8 millones de bogotanos) se han registrado en ‘Bogotá cuidadora’.