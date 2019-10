View this post on Instagram

En instantes subiré el video del concurso de disfraces #HolaSoyDanny edición 2019: vayan preparando su disfraz de político o disfrácense de realidad nacional y participen por juegos de mesa del canal, cortesía de @macrobrandoficial Esta vez no sabía si disfrazarme de Aída Merlano o de la monja uribista: miren las fotos y díganme cuál quedó mejor… En minutos subimos el video para que participen. #MeDisfrazoDePolitico #holasoydanny