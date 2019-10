El también ‘youtuber’ empezó el reto en Twitter compartiendo una instantánea de él y su esposa besándose al aire libre.

Hagamos el #BesoChallenge , suban fotos de besos con su pareja, todos son bienvenidos, para demostrar que los besos no deben causar vergüenza… #ElBesoDeLaAlcaldesa pic.twitter.com/EBADsH99aL

Samper Ospina acompañó esa publicación con el numeral #ElBesoDeLaAlcaldesa, haciendo referencia a la manifestación de afecto entre Claudia López y su pareja, Angélica Lozano, por el triunfo de la alcaldía de Bogotá.

Y es que ese beso fue criticado por la periodista y columnista Salud Hernández: en un trino, ella manifestó que era “innecesario el beso en la boca de Claudia con su pareja”. Asimismo, se preguntó “¿para qué ofender a los partidos cristianos y sus votantes?”.

Ese pronunciamento, por que el que la periodista fue duramente criticada, incentivó a Samper Ospina a lanzar el #BesoChallenge, al que cientos de personas ya se unieron.

“Al que no quiere caldo, se le dan dos besos”, expresó el ‘youtuber’ al ver que cientos de personas se unieron a su reto y que incluso llegó a ser tendencia número 1 en el país.

Estamos llenando de besos Twitter: al que no quiere caldo, se le dan dos besos… #BesoChallenge

“Faltaba más que fuera un escándalo darse un beso con la pareja de uno en Colombia”, concluyó Samper Ospina.

Varios internautas compartieron fotos de ellos besándose con sus parejas, mientras que otros (los solteros) lamentaron no tener a quién besar en este momento. A continuación, los graciosos trinos que algunos de estos últimos compartieron:

Hay tiene su #BesoChallenge , porque amarme a mí mismo no debe causar vergüenza #ElBesoDeLaAlcaldesa pic.twitter.com/Q7MKyNXmgW

Hay quienes no tenemos cerca lo que queremos besar y nos toca romantizar #BesoChallenge pic.twitter.com/NLAEyjT7xY

#besochallenge me pone triste , no hay con quien cumplir el reto 🙁 …ingratos pic.twitter.com/hGM0S5RppJ

Increíble que a estas alturas de la vida cause revuelo el beso que se da una pareja

Me uniría al beso #BesoChallenge de #HolaSoyDani si pudiera y tuviera con quién 🙁 🙁 🙁 me siento como Miguel Uribe el Domingo 🙁

Igual total respaldo a @ClaudiaLopez y @AngelicaLozanoC pic.twitter.com/OZcoeLpfZM

— El del ojo repetido. (@duque_esteban95) October 29, 2019