El alcalde Daniel Quintero recorrió las calles de Medellín para entregar un periódico que su administración llamó ‘El poder de la verdad’, con el que espera comenzar su rendición de cuentas de estos cuatro años de gobierno.

El mandatario distrital se refirió a los fuertes rumores que han circulado durante la última semana sobre su supuesta renuncia al cargo.

“ De tanto decirlo me están animand o, pero les cuento una cosa, si yo llegara a hacer algo así sería para salir a defender a Medellín y a recorrer las calles como lo estamos haciendo hoy, como lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de mi gobierno”, expresó evasivamente Quintero Calle.

El mandatario no desmintió los rumores y explicó cómo viviría su último día como máxima autoridad de Medellín.

Finalmente, se refirió a que su posible renuncia estuviese relacionada con su intención de evadir una sanción de la Procuraduría por las agresiones verbales que cometió contra el concejal del Centro Democrático, Sebastián López.

“Uno tiene más protección cuando es alcalde, cuando no sale, si saliera, tendría menos protección, entonces no es verdad eso, no hace sentido, es como les digo yo, que yo soy de batallas de guerras, de luchas” expresó el mandatario.