La Fiscalía General de la Nación confirmó que trasladará el escrito de acusación por el delito de calumnia agravada contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los señalamientos que hizo al periodista Daniel Coronell, a quien relacionó sin pruebas en abril de 2017 con narcotráfico.

En ese momento Uribe escribió: “Entonces Daniel Coronell también debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico”.

La audiencia del próximo 17 de abril servirá para comunicarle al expresidente Uribe los cargos en su contra. Precisamente, sobre ese proceso se refirió Coronell en W Radio y dejó en claro que no es un juicio de conciliación. Además, indicó que hará una petición formal al ente acusador.

Daniel Coronell se explayó contra Álvaro Uribe

“Su manifestación es insuficiente en un trino de medianoche no puede resarcir los daños jurídicos que me ha causado y a mi familia. El tuit indignante me revictimiza, es inaceptable y es objeto de reproche judicial y personal. Si Álvaro Uribe piensa que estoy satisfecho, está bien equivocado”, comentó inicialmente Coronell en la emisora.

Además, el periodista en la cadena radial informó que pedirá una compensación por los daños causados en su nombre y dio a conocer lo que hará, en caso de que salga favorecido: “Voy a pedir un resarcimiento económico, no porque quiera su dinero sucio, esa plata se la donaré a las Madres de Soacha”.

De esta manera, el proceso penal continuará y las opciones de conciliación cada vez se reducen más, pues la víctima en este caso no quedó satisfecho con la retractación del expresidente Uribe, de quien sí se rectificó el ‘youtuber’ Beto Coral.