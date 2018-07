“La especulación pretende soslayar un hecho incontrovertible: varios personajes cercanos o con contactos con el bajo mundo le hicieron ofrecimientos a Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su versión a favor de Uribe”, dice Coronell en su columna de Semana.

Uno de estos emisarios que menciona el periodista es Carlos Eduardo López Callejas, conocido como ‘Caliche’, “un antiguo compañero de andanzas de Monsalve que ha tenido contacto con el congresista Álvaro Hernán Prada”, también llamado a indagatoria por estas conductas por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Coronell publicó fotos de López en donde posa con armas y carros lujosos, así como una grabación que está en poder de la justicia en donde le dice al testigo Monsalve que “el congresista Prada y otros amigos” lo buscaron, supuestamente, para que lo convenciera de grabarse retractándose de las acusaciones que entregó en contra del senador Álvaro Uribe Vélez.

‘Caliche’ le aclara al testigo que necesita la grabación urgente porque se va a vencer el plazo para presentar un recurso, y asegura que la instrucción se la dio directamente “el viejo” y “el caparrudo”, que según el periodista son dos apodos con los que se refiere a Uribe.

“Yo no puedo ponerme a inventar a estas alturas con una cosa tan supremamente delicada como es esa. Como le estoy diciendo, yo con esto no me voy a poner a jugar. Directamente con el ‘caparrudo’ ese fue que me lo pusieron en altavoz y hablé, patrón. ¿Si no pa’ qué me pongo yo a abrir la hijuepucha jeta?, ¿para qué me pongo a decirle?”, se escucha en la grabación.