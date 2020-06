Por el crimen de Hurtado, recordado por Daniel Coronell en su columna de este domingo, Juana Montaña, mamá de la líder asesinada, se convirtió en la mamá y el papá de 4 niños que quedaron huérfanos con el homicidio de la mujer.

Montaña ya había ejercido esa labor con su hija, pues el padre de Hurtado las abandonó, contó Coronell. No obstante, tuvo que retomar esa labor con sus nietos, aunque el padre de los niños le da una ayuda económica.

El asesinato de la lideresa es tristemente recordado por un video en el que uno de sus hijos llora y se lamenta, justo al lado del cuerpo de la víctima. La grabación le dio la vuelta al mundo, por lo que las autoridades prometieron que los responsables iban a pagar.

No obstante, la madre de Hurtado dice, de acuerdo con la columna, que se siente abandonada.

“Me mataron a mi muchacha como a un perro. Todo lo que dijo el presidente, no me ha cumplido. Me ha olvidado mucho… me abandonaron, muy feo”, manifestó Montaña, según Coronell.