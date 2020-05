View this post on Instagram

FELIZ CUMPLEAÑOS LUÍS ANDRÉS. Junto con mi familia hemos decidido, además de perdonar, empezar a recoger las tristezas para seguir viviendo. Este año, el 23 de mayo, vamos a celebrar el cumpleaños de Luís Andrés (QEPD) con una eucaristía que, por razón de las circunstancias, la haremos de manera virtual. Los invitamos a que se conecten a través de facebook live para que nos acompañen el próximo sábado a partir de las 5:00 p.m. Un abrazo, bendiciones y nuestra eterna gratitud a tod@s. Facebook live: VIVA Fm y LACE-1001 voces unidas x justicia para Luis Andrés Colmenares Escobar SOLO PIDO JUSTICIA, NADA MÁS. #LACE #JusticiaParaLuisAndres #JusticiaParaLuisAndresColmenares #Colmenares #CasoColmenares #SoloPidoJusticia #QuedateEnCasa #QuédateEnCasa