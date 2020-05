En ese lugar hizo presencia el secretario Departamental de Movilidad, Jorge Alberto Godoy, quien recalcó que este no es un puente de paseo y señaló, en Noticias Caracol, que en el primer día de la restricción ya se inmovilizaron 17 vehículos.

A pesar de que muchos simplemente salían de manera irresponsable, sin pensar en las consecuencias, otros estaban saliendo de la capital por pura necesidad. Este fue el caso de un conductor no identificado que iba a trabajar a un municipio cercano y fue multado.

“La necesidad lo hace a uno hacer cosas que no deben ser; no podía esperar a aprobar el permiso que dura 15 días, sabiendo que la familia necesita comer. Yo iba a recoger café, iba a trabajar. Uno no tiene ni para comer y ahora toca sacar para una multa”, afirmó el sujeto, en diálogo con el informativo.